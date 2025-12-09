Roma violentata da tre uomini alla fermata Jonio Parte l' inchiesta della Procura
Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all'uscita della metro Jonio a Roma. L'episodio sarebbe avvenuto domenica, dopo mezzanotte, fuori dalla stazione della linea B1. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. I militari dell'Arma hanno avviato subito gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona per capire se possano fornire elementi utili alle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Roma. Partita, intanto, l'inchiesta della Procura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Roma, aggredita e violentata al parco davanti al fidanzato, tre fermati
Roma, 18enne violentata davanti al fidanzato: arrestati tre marocchini
Roma, violentata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: fermati 3 ragazzi
Nel parco di Tor Tre Teste a Roma, una giovane coppia ventenne è stata aggredita di notte: i malviventi hanno sfondato il finestrino dell’auto, trascinato fuori la ragazza e l’hanno violentata davanti al fidanzato, che è stato anche immobilizzato. La coppia è stat - facebook.com Vai su Facebook
Roma, violentata da tre uomini alla fermata Jonio. Parte l'inchiesta della Procura - Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all'uscita della metro Jonio a Roma. Si legge su iltempo.it
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com