Roma violenta 11 arresti per tortura atto dinamitardo e sequestro di persona | coinvolti 5 minorenni video

Eseguiti 11 provvedimenti cautelari a Roma per tortura, sequestro di persona e altri reati legati a debiti di droga e gelosia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma violenta, 11 arresti per tortura, atto dinamitardo e sequestro di persona: coinvolti 5 minorenni (video))

Roma violenta, 8 arresti per rapine e furti: così venivano depredati distributori, negozi e automobilisti

Violenta rapina nel cuore della notte su un autobus a Roma, rintracciati i ladri: sono due 15enni

Violenta Aggressione in Metro a Roma, Il Racconto di Simone Cicalone: “Erano in 5 contro 1”

Violenta aggressione a Roma, in zona Cinecittà Est: ragazzo di 16 anni picchiato con una spranga e accoltellato in viale Ciamarra - facebook.com Vai su Facebook

Raffica di furti e rapine a Roma, depredati appartamenti e negozi in diversi quartieri: 11 arresti (video) - Undici persone arrestate a Roma per furti e rapine in abitazioni, negozi e centri commerciali. Riporta virgilio.it