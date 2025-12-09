Roma studentessa 23enne immobilizzata e stuprata da branco di nordafricani all' uscita da fermata metropolitana B Jonio | ricercati 3 uomini

Una giovane studentessa di 23 anni è stata vittima di violenza da parte di un gruppo di uomini all’esterno della fermata metro Jonio, a Roma, dopo la mezzanotte. La polizia sta cercando tre sospetti coinvolti nell'aggressione, che si è verificata nella zona nord-est della città.

La violenza sarebbe avvenuta dopo la mezzanotte, pochi metri fuori dalla fermata Jonio della metro B1, zona nord-est di Roma Immobilizzata e violentata da un gruppo di uomini poco dopo la mezzanotte, appena fuori dalla stazione metropolitana Jonio, a Roma.

