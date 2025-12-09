Roma sequestri e torture per gelosia o droga | le immagini delle violenze
Avrebbero sequestrato e torturato delle persone per debiti di droga o motivi di gelosia, bendando loro gli occhi e colpendole con pugni, schiaffi, spranghe o altri oggetti contundenti. In alcuni casi arrivavano addirittura a versare acqua bollente addosso alle vittime, che subivano gravi lesioni. I Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno dato esecuzione a due provvedimenti applicativi di misure cautelari nei confronti di 11 persone in totale: sei maggiorenni, destinatari di custodia cautelare in carcere, e cinque minorenni, due dei quali destinatari di custodia cautelare presso un Istituto Penale Minorile e tre collocati presso una comunità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Roma, maxi blitz antidroga da Trastevere all’Eur: 17 arresti e sequestri di droga e contanti
Cambia il traffico di droga, cala la cocaina e cresce il crack: Roma prima in Italia per sequestri
Roma, 60 arresti e sequestri record di droga: smantellate reti di spaccio da Tivoli a Nettuno
