Dayitalianews.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresti e destinatari delle misure. Dalle prime ore dell'alba, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno eseguito 11 provvedimenti cautelari emessi dai G.I.P. del Tribunale di Roma e del Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e della Procura per i Minorenni. Le misure riguardano 6 maggiorenni, destinatari di custodia cautelare in carcere, e 5 minorenni, di cui 2 presso Istituto Penale Minorile e 3 collocati in comunità. Tutti gli indagati, italiani e residenti a Roma, sono gravemente indiziati di: tortura (art. 613 bis c.

Roma, sequestri di persona, violenze e acqua bollente sul corpo: fermata la gang delle torture

