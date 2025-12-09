Roma sequestrano le vittime e le torturano | 11 misure cautelari coinvolti cinque minori – Video

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcuni dei reati contesati a 11 persone, sei maggiorenni e cinque minorenni, raggiunti da due provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri della Compagna di Roma Trastevere. In particolare alcuni degli indagati, tutti cittadini italiani, sono accusati di aver prelevato nel gennaio scorso le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage nel quartiere Massimina dove, dopo averle legate mani e piedi, “sono state oggetto di ripetuti atti di crudeltà, come pugni, schiaffi, con spranghe o altri oggetti contundenti, arrivando addirittura a versare acqua bollente addosso alle vittime che riportavano gravi lesioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

roma sequestrano le vittime e le torturano 11 misure cautelari coinvolti cinque minori 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, sequestrano le vittime e le torturano: 11 misure cautelari, coinvolti cinque minori – Video

Roma, duro colpo al traffico di droga: carabinieri sequestrano 200 chili di cocaina

roma sequestrano vittime torturanoSequestri di persona, sprangate e acqua bollente sul corpo: presa la gang delle torture. Ci sono anche minorenni - Secondo la ricostruzione degli inquirenti le vittime venivano prelevate a casa e portate in un garage, dove iniziavano le sevizie ... Riporta today.it