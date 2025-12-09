Roma sequestrano le vittime e le torturano | 11 misure cautelari coinvolti cinque minori – Video
Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcuni dei reati contesati a 11 persone, sei maggiorenni e cinque minorenni, raggiunti da due provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri della Compagna di Roma Trastevere. In particolare alcuni degli indagati, tutti cittadini italiani, sono accusati di aver prelevato nel gennaio scorso le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage nel quartiere Massimina dove, dopo averle legate mani e piedi, “sono state oggetto di ripetuti atti di crudeltà, come pugni, schiaffi, con spranghe o altri oggetti contundenti, arrivando addirittura a versare acqua bollente addosso alle vittime che riportavano gravi lesioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
