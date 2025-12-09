Roma scontro tra due auto a Trastevere | morto un 67enne

(Adnkronos) – Un uomo è morto, all'alba di oggi, in uno scontro tra due macchine in via Ettore Rolli, a Trastevere. Poco dopo le 4.30, la Polizia locale è intervenuta all'incrocio con via Carlo Porta per un incidente. La vittima è un 67enne, alla guda di una delle due auto. Ferito un 33enne trasportato in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

