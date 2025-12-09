Roma rinnovo di Dybala in standby | pronto un incontro nei prossimi giorni

Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato di gennaio, il futuro di Paulo Dybala torna a occupare il centro della scena. Nei prossimi giorni – riporta La Repubblica – è previsto un incontro tra la dirigenza della Roma e Carlos Novel, procuratore dell’argentino, per fare il punto sul percorso da seguire e capire se esistono i margini per proseguire insieme con un nuovo accordo. Parallelamente continuano a rimbalzare i rumors su un possibile addio anticipato: il Boca Juniors resta alla finestra e sarebbe pronto ad abbracciarlo già a inizio anno. A spingere per il ritorno in patria c’è anche Leandro Paredes, grande amico della Joya e più volte desideroso di riformare la coppia in maglia azul y oro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

