Roma rinnovo di Dybala in standby | pronto un incontro nei prossimi giorni
Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato di gennaio, il futuro di Paulo Dybala torna a occupare il centro della scena. Nei prossimi giorni – riporta La Repubblica – è previsto un incontro tra la dirigenza della Roma e Carlos Novel, procuratore dell’argentino, per fare il punto sul percorso da seguire e capire se esistono i margini per proseguire insieme con un nuovo accordo. Parallelamente continuano a rimbalzare i rumors su un possibile addio anticipato: il Boca Juniors resta alla finestra e sarebbe pronto ad abbracciarlo già a inizio anno. A spingere per il ritorno in patria c’è anche Leandro Paredes, grande amico della Joya e più volte desideroso di riformare la coppia in maglia azul y oro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roma, il 13 notte bianca per rinnovo carte identità elettroniche. Battaglia, apertura straordinaria municipi opportunità cittadini #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma, si lavora al rinnovo di Celik: incontro positivo tra Massara e l'agente del giocatore bit.ly/3McKmC0 #AsRoma Vai su X
Dybala via da Roma a gennaio? Ipotesi clamorosa per la Joya: e il Liverpool pensa a Yildiz per il dopo Salah - L'argentino è in scadenza al 30 giugno, ma già a gennaio può lasciare Roma. Secondo sport.virgilio.it