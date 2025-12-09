Roma ragazza trovata morta nel cortile di un condominio | indagini in corso

Lapresse.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di età apparente tra i 16 e 18 anni, è stata trovata morta in un cortile condominiale a Roma, in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro. La scoperta è stata fatta da un residente che ha notato il corpo della giovane e ha chiamato il 112. La vittima è morta subito dopo l’arrivo dei soccorritori. Indaga la polizia del distretto di Fidene Serpentara. Non si esclude nessuna pista.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

