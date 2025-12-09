Roma ragazza denuncia | Violentata fuori dalla metro
(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio a Roma. L’episodio sarebbe avvenuto domenica, dopo mezzanotte, fuori dalla stazione della linea B1. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. I militari dell’Arma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scontro fra due auto a Roma: morta ragazza, due feriti gravi
Roma, tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo: muore una ragazza, due feriti gravi
Roma, incidente sulla Colombo: morta una ragazza di 20 anni, gravemente feriti due giovani
Roma, trovato il cadavere di una ragazza in un cortile condominiale ilfaroonline.it/2025/12/09/rom… #news #notizie #cronaca Vai su X
Roma, ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: indagini in corso È successo nel quartiere di Montesacro. Non si esclude nessuna pista - facebook.com Vai su Facebook
Roma, la denuncia di una ragazza: “Violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio” - La giovane, una studentessa di 23 anni, si è recata in ospedale da sola una volta che si è ripresa dallo choc. quotidiano.net scrive
