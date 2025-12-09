Roma Primavera Mirra | La fascia da capitano una responsabilità e un orgoglio
Nel podcast Dreaming Roma, curato direttamente dalla società giallorossa, è stato protagonista il capitano della formazione Primavera Jacopo Mirra. Queste le sue parole: “Mi piace divertirmi, come penso sia normale per un ragazzo di 19 anni. Scherzo molto con i compagni, anche per sdrammatizzare situazioni più tese. Mi reputo simpatico, ma l’impressione di riservatezza rimane: all’inizio sembro un po’ sulle mie, ma non me la tiro, ho solo bisogno di confidenza. Cerco anche di capire di chi posso fidarmi”. Mirra ha poi proseguito: “Per me Roma è la città più bella del mondo. Ogni ragazzo romano e romanista come me sogna di indossare questi colori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma Primavera, Guidi cerca continuità: domenica sfida alla capolista Genoa
Genoa-Roma Primavera, Guidi: “Livello di difficoltà della gara molto elevato”
Cade la Roma Primavera, il Genoa si impone 1-0: secondo ko per Guidi
La Primavera batte la Roma (3-1, doppietta Bertaccini e Rossetti) e si porta ad un punto dalla Fiorentina. E domenica scontro diretto al Viola Park. - facebook.com Vai su Facebook
Primavera, Cesena-Roma: le formazioni ufficiali bit.ly/4oDSwRu #AsRoma Vai su X
Primavera, Mirra: "La Roma per me è tutto. Orgoglioso della fascia" - Il Capitano dei baby giallorossi: "Il mio sogno è vincere il Mondiale e lo Scudetto con questa maglia. Si legge su ilromanista.eu
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it