Nel podcast Dreaming Roma, curato direttamente dalla società giallorossa, è stato protagonista il capitano della formazione Primavera Jacopo Mirra. Queste le sue parole: "Mi piace divertirmi, come penso sia normale per un ragazzo di 19 anni. Scherzo molto con i compagni, anche per sdrammatizzare situazioni più tese. Mi reputo simpatico, ma l'impressione di riservatezza rimane: all'inizio sembro un po' sulle mie, ma non me la tiro, ho solo bisogno di confidenza. Cerco anche di capire di chi posso fidarmi". Mirra ha poi proseguito: "Per me Roma è la città più bella del mondo. Ogni ragazzo romano e romanista come me sogna di indossare questi colori.

© Sololaroma.it - Roma Primavera, Mirra: “La fascia da capitano una responsabilità e un orgoglio”