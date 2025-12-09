Roma Municipio I Centro | Openbox6 – Albero d' artista nei giardini dell' Aventino

Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - L'Associazione Amici dell'Aventino Ets presenta Oponbox6 – Albero d'Artista, sesta edizione del progetto espositivo che mette in relazione la scultura contemporanea con il paesaggio storico dei giardini dell'Aventino. L'inaugurazione è fissata per domenica 14 dicembre alle 10.30 a Piazza Albina, con un percorso che proseguirà nel Giardino di Sant'Alessio. La mostra, curata da AdA – Cultura, riunisce le installazioni site-specific di Fabio Maria Alecci, Nina Eaton, Gianluca Esposito, Susanne Kessler, Samuele Vesuvio e Paul Wiedmer, dando vita a un itinerario immersivo in cui arte, natura e riflessione ecologica dialogano in modo immediato e spontaneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

