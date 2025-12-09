Roma minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a Conca d’Oro

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una ragazza è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo al civico 65 di viale Val Padana 65, intorno alle 9.50. All’arrivo dei sanitari del 118, la vittima, non ancora identificata ma apparentemente tra i 16 e i 18 anni, respirava a fatica ma è morta poco dopo. Sul posto, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a conca d8217oro

© Ildifforme.it - Roma, minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a Conca d’Oro

Leggi anche questi approfondimenti

roma minorenne trovata senzaRoma, minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a Conca d’Oro - (Adnkronos) – Una ragazza è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo al civico 65 di viale Val Padana 65, intorno alle 9. Riporta sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Minorenne Trovata Senza