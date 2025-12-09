Roma maxi arresto per torture e sequestro di persona | 11 in manette di cui 5 minorenni

Il gruppo sotto indagine era solito prelevare soggetti con debiti di droga o per questioni di gelosia, per poi legarli e bendarli prima di picchiarli con violenza. Schiaffi, sprangate e secchiate di acqua bollente, il tutto per ottenere ciò di cui avevano bisogno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, maxi arresto per torture e sequestro di persona: 11 in manette, di cui 5 minorenni

Leggi anche questi approfondimenti

Tg3. . "Un disegno criminoso" tra medici, imprenditori e operatori sanitari. E’ quanto emerge, secondo gli inquirenti, dalle intercettazioni dell'inchiesta che ha portato all'arresto di un primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. L'ipotesi è corruzione: il primari - facebook.com Vai su Facebook

Roma, la gang delle torture: pugni, sprangate e acqua bollente addosso dopo il sequestro delle persone. Coinvolti anche minorenni - Sono alcuni dei reati contesati a 11 persone, 6 maggiorenni e ... Come scrive msn.com