Roma maxi arresto per torture e sequestro di persona | 11 in manette di cui 5 minorenni

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo sotto indagine era solito prelevare soggetti con debiti di droga o per questioni di gelosia, per poi legarli e bendarli prima di picchiarli con violenza. Schiaffi, sprangate e secchiate di acqua bollente, il tutto per ottenere ciò di cui avevano bisogno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

