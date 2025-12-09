Roma l’hotel che trasforma la lobby in galleria d’arte
Nel cuore di Roma, tra marmi storici e accoglienza attenta, l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, rinnova il proprio dialogo con l’arte presentando la nuova tappa del progetto “Dialoghi tra storia e contemporaneità”, un percorso espositivo pensato per la lobby, dove la memoria del palazzo incontra la sensibilità degli artisti chiamati a intervenire su . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
