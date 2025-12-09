Roma l’ex Doni | Piazza stupenda ma con difetti però stavo davvero bene
Dal 2005 al 2011 Doni ha vestito la maglia della Roma, difendendo la porta giallorossa per 150 volte in Serie A. L’ex portiere ha rilasciato un’intervista dove ha speso belle parole per la formazione capitolina: “La considero casa. Mi sono innamorato della città non appena ho visto il Colosseo. Poi la Roma, i tifosi, l’Olimpico. Un sogno. L’esordio nel derby? Era il 23 ottobre 2005, pareggiammo 1-1. Io non avevo mai giocato prima in campionato, fu incredibile esordire in una partita così. Avevo 26 anni, mi passò davanti tutto il percorso fatto fino a quel momento”. Riguardo Totti: “Francesco era un fenomeno, in campo e fuori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
