Roma la scommessa Ferguson è già finita | verso il rientro al Brighton a gennaio

Roma sta valutando il futuro di Ferguson, che potrebbe tornare al Brighton già a gennaio a causa delle deludenti prestazioni. La società lavora per interrompere il prestito e puntare su altre soluzioni offensive, con Zirkzee in pole position. Sul taccuino anche Scamacca e Kalimuendo, per rinforzare l’attacco giallorosso nella seconda parte della stagione.

L'attaccante irlandese ha deluso e i giallorossi lavorano per interrompere il prestito. Al suo posto il favorito è Zirkzee, sul taccuino anche Scamacca e Kalimuendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

