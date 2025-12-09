Roma la scommessa Ferguson è già finita | verso il rientro al Brighton a gennaio

Roma sta valutando il futuro di Ferguson, che potrebbe tornare al Brighton già a gennaio a causa delle deludenti prestazioni. La società lavora per interrompere il prestito e puntare su altre soluzioni offensive, con Zirkzee in pole position. Sul taccuino anche Scamacca e Kalimuendo, per rinforzare l’attacco giallorosso nella seconda parte della stagione.

L'attaccante irlandese ha deluso e i giallorossi lavorano per interrompere il prestito. Al suo posto il favorito è Zirkzee, sul taccuino anche Scamacca e Kalimuendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, la scommessa Ferguson è già finita: verso il rientro al Brighton a gennaio

Leggi anche questi approfondimenti

“Libridine”, la libidine del libro per una settimana a Roma Può la lettura essere fonte di esaltazione dei sensi, e matrice di entusiasmo, invece che faticoso esame di noiosi testi? Questa è la scommessa di “Libridine”, il festival della lettura e delle librerie roman - facebook.com Vai su Facebook

Ferguson si è già preso la Roma: così ha convinto Gasperini - In poco più di settanta minuti Ferguson ha incarnato tutto ciò che Dovbyk, almeno per ora, non è riuscito a dare alla Roma: partecipazione al gioco di squadra, abilità nel difendere il pallone spalle ... Segnala corrieredellosport.it