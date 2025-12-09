Roma la gang che sequestrava e torturava per droga | 11 misure cautelari Tra loro anche giovanissimi

Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcuni dei reati contestati a 11 persone, 6 maggiorenni e 5 minorenni, raggiunti da due provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri della Compagna di Roma Trastevere. Gli indagati, tutti italiani, sono accusati di aver prelevato nel gennaio scorso le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage nel quartiere Massimina dove, dopo averle legate mani e piedi, «sono state oggetto di ripetuti atti di crudeltà, come pugni, schiaffi, con spranghe o altri oggetti contundent i, arrivando addirittura a versare acqua bollente addosso alle vittime che riportavano gravi lesioni». 🔗 Leggi su Open.online

