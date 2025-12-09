Roma la fatica si vede | serve una scossa in vista del Celtic

La recente sconfitta della Roma contro il Cagliari ha messo in luce le difficoltà fisiche e di rendimento della squadra, evidenziando la necessità di una reazione. In vista della partita contro il Celtic, diventa fondamentale trovare rinnovata energia e determinazione per risalire la china e recuperare fiducia in vista delle prossime sfide.

La sconfitta di domenica contro il Cagliari ha evidenziato una Roma stanca, prevedibile e lontana dalla brillantezza che aveva caratterizzato l'inizio di stagione. La squadra giallorossa continua a vivere una dinamica estrema: o vince o perde, senza trovare ancora quel punto di equilibrio che servirebbe per dare continuità ai risultati. A Cagliari, purtroppo, è arrivato il volto peggiore di questa alternanza. Un ko pesante, sia per la classifica sia per il morale. La formazione guidata da Gasperini sembra aver perso freschezza, intensità e lucidità nei momenti decisivi, pagando un calo fisico evidente e una gestione delle rotazioni non efficace.

