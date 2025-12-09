Roma la denuncia di una ragazza | Violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio

Roma, 9 dicembre 2025 – Violentata da tre uomini all'uscita della metro. È la denuncia di una studentessa di 23 anni, che ha raccontato di essere stata aggredita nella notte tra sabato e domenica vicino alla fermata Jonio della linea B di Roma, zona Tufello. La ragazza ha riferito di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. Il gruppetto si è poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce, mentre lei, dopo essersi riavuta dallo choc, è andata in ospedale da sola. Ai medici che l'hanno visitata ha parlato dello stupro e immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

