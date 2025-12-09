Roma la denuncia di una ragazza | Violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio
Roma, 9 dicembre 2025 – Violentata da tre uomini all'uscita della metro. È la denuncia di una studentessa di 23 anni, che ha raccontato di essere stata aggredita nella notte tra sabato e domenica vicino alla fermata Jonio della linea B di Roma, zona Tufello. La ragazza ha riferito di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. Il gruppetto si è poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce, mentre lei, dopo essersi riavuta dallo choc, è andata in ospedale da sola. Ai medici che l'hanno visitata ha parlato dello stupro e immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“Scafisti in divisa”, Mediterranea denuncia le milizie di Tripoli finanziate da Roma: “Ecco le prove”
“Su Sfattoria degli Ultimi la Regione Lazio è assente”: la denuncia della Garante degli animali di Roma
La denuncia dei pro-Pal: “Bloccano pullman e auto verso Roma”. Il Pd: “Controlli non limitino diritto a manifestare”
L'inchiesta della procura di Roma è partita da una denuncia presentata da un nefrologo attivo anche a Ostia - facebook.com Vai su Facebook
Roma, la denuncia di una ragazza: “Violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio” - La giovane, una studentessa di 23 anni, si è recata in ospedale da sola una volta che si è ripresa dallo choc. Secondo quotidiano.net
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it