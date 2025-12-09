Roma | in tre violentano una ragazza di 23 anni all' uscita della metro Jonio
AGI - I carabinieri indagano su una violenza sessual e avvenuta sabato, fuori dalla metro B Jonio, a Roma. Una 23enne, secondo quanto anticipato da La Repubblica, ha denunciato di essere stata violentata da tre persone. Si tratterebbe di tre cittadini extracomunitari. Le indagini sono in corso. . 🔗 Leggi su Agi.it
Alle prime luci dell'alba, sono state arrestate a Roma 14 persone nell'ambito di una maxi operazione antimafia. Come riportato dall'Adnkronos, l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma è stata eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale di Rom - facebook.com Vai su Facebook
Stupro a Roma, tre uomini violentano una giovane di 23 anni fuori dalla metro - Violenza spaventosa in Italia: una ragazza ha raccontato di aver subito una terribile aggressione sessuale da parte di tre uomini, che l'avrebbero bloccata e ... Lo riporta thesocialpost.it
Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini tg24.sky.it
