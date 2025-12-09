Roma | in tre violentano una ragazza di 23 anni all' uscita della metro Jonio

AGI - I carabinieri indagano su una violenza sessual e avvenuta  sabato, fuori dalla metro B Jonio, a Roma. Una 23enne, secondo quanto anticipato da La Repubblica, ha denunciato di essere stata violentata da tre persone. Si tratterebbe di tre cittadini extracomunitari. Le indagini sono in corso. . 🔗 Leggi su Agi.it

