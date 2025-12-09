In via Jacopo N1 (Parioli) alcuni attivisti green dell'associazione Curaa si raduneranno per opporsi al taglio previsto stamattina della "Magnolia della Regina" (la regina è Paola Ruffo di Calabria, Regina Madre del Belgio) che ha difeso per prima questo albero sano a cui è legata per ragioni affettive (cresce nel cortile del condominio dove soggiorna quando è a Roma ). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, il comune vuole tagliare la "Magnolia della Regina"