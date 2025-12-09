Roma il comune vuole tagliare la Magnolia della Regina

In via Jacopo N1 (Parioli) alcuni attivisti green dell'associazione Curaa si raduneranno per opporsi al taglio previsto stamattina della "Magnolia della Regina" (la regina è Paola Ruffo di Calabria, Regina Madre del Belgio) che ha difeso per prima questo albero sano a cui è legata per ragioni affettive (cresce nel cortile del condominio dove soggiorna quando è a Roma ). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

