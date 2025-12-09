Roma Giletti colpito con un pugno da ex agente dei servizi segreti
Massimo Giletti è stato aggredito in strada e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso-Orlandi Il fatto è accaduto giovedì scorso a Roma, in via del Corso. Il video integrale dell’aggressione andrà in onda stasera a “Lo stato delle cose”, programma televisivo di Rai3. “Sono i. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
