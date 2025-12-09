Roma Ferguson continua a deludere | si va verso l’addio a gennaio

Evan Ferguson potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, segnando la fine della sua esperienza in giallorosso. Nonostante la pausa delle prossime quattro gare, la società sembra aver preso una decisione definitiva, con il ritorno al Brighton ormai prossimo. La situazione alimenta questioni sul futuro dell’attaccante e sulle strategie del club per la seconda parte della stagione.

La parentesi romanista di Evan Ferguson sembra ormai destinata a chiudersi prima del previsto. All'apertura del mercato invernale mancano ancora quattro gare, ma in casa giallorossa si va verso una scelta ormai definita: l'attaccante irlandese dovrebbe rientrare al Brighton già a gennaio. A Trigoria cresce la convinzione che l'investimento non abbia prodotto l'impatto sperato e che sia necessario liberare spazio per un nuovo innesto nel reparto offensivo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, tra i due club ci sarebbero già stati i primi contatti interlocutori. Anche il tecnico dei Seagulls, Fabian Hurzeler, si è detto disponibile ad accoglierlo nuovamente, complice il lungo stop di Tzimas che ha ridotto le soluzioni in attacco.