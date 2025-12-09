Roma Femminile ultima chiamata europea | le convocate per la sfida con il Chelsea
Un solo punto conquistato nelle prime quatto uscite stagionali. È questo lo score con cui la Roma Femminile si presenta alla quinta giornata di Women’s Champions League, in una situazione di classifica ormai quasi completamente compromessa. Saranno infatti le prime dodici a passare al turno successivo, con le chance di qualificazione che sono ridotte al lumicino a causa delle quattro lunghezze di distanza dal 12° posto, con solo due partite ancora da disputare. Fondamentale sarà dunque il match di domani, mercoledì 10 dicembre, quando la Roma Femminile affronterà il Chelsea, in quella che sarà l’ultima trasferta della League Phase. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Sporting-Roma femminile, torna Viens fra le convocate: Rossettini carica le giallorosse
Oggi alle 19:00, ora italiana, sarà possibile seguire live su YouTube la conferenza stampa di coach Luca Rossettini e Kathrine Kuhl #UWCL #ASRomaFemminile Vai su X
Risultato Roma Calcio Femminile vs Jesina Calcio Femminile Coppa Italia di Serie C Complimenti alle ragazze che si sono qualificate ai Quarti di Finale !!! - facebook.com Vai su Facebook
Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea - Vigilia di gara per la Roma Femminile, che domani affronterà il Chelsea, nella fase di campionato della UEFA Women's Champions League (CLICCA. tuttomercatoweb.com scrive
