Roma Femminile ultima chiamata europea | le convocate per la sfida con il Chelsea

Un solo punto conquistato nelle prime quatto uscite stagionali. È questo lo score con cui la Roma Femminile si presenta alla quinta giornata di Women’s Champions League, in una situazione di classifica ormai quasi completamente compromessa. Saranno infatti le prime dodici a passare al turno successivo, con le chance di qualificazione che sono ridotte al lumicino a causa delle quattro lunghezze di distanza dal 12° posto, con solo due partite ancora da disputare. Fondamentale sarà dunque il match di domani, mercoledì 10 dicembre, quando la Roma Femminile affronterà il Chelsea, in quella che sarà l’ultima trasferta della League Phase. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

