Roma è già tempo di scossa | Gasperini cerca la svolta dopo il doppio ko

Roma affronta un momento di difficile ripresa dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari. La squadra di Gasperini cerca una svolta per risollevare il morale e rispondere alle sfide imminenti, evitando che la situazione possa peggiorare. È il primo vero segnale di allarme dall’arrivo del tecnico, che ora deve trovare le giuste soluzioni per invertire il trend.

Il momento non è semplice, ma non si può ancora parlare di tracollo. Le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari hanno acceso il primo vero campanello d’allarme dell’era Gasperini alla Roma. Il passo falso in Sardegna, in particolare, ha fatto rumore: la squadra è apparsa scarica, lenta, povera di idee e completamente priva di quella brillantezza che aveva mostrato fino a poche settimane fa. Un calo evidente, che ora obbliga l’allenatore a intervenire rapidamente. La classifica resta comunque positiva, ma gli ultimi match hanno fatto emergere limiti che non possono essere ignorati. Doveva essere il mese della conferma, e invece la Roma si è inceppata, frenando nel momento in cui serviva continuità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it