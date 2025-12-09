Roma celebra l’Immacolata | albero acceso e tradizioni in città

Roma si prepara a celebrare l’Immacolata, segnando l’inizio ufficiale delle festività natalizie. La città si anima con l’accensione dell’albero e le tradizioni che richiamano l’atmosfera magica del periodo, tra decorazioni, presepi e pensieri di regali. Un momento di festa e condivisione che apre le porte a un Natale ricco di tradizioni e emozioni.

Il giorno dell'Immacolata per tradizione rappresenta l' inizio del periodo natalizio: nelle case si iniziano a decorare gli alberi, a preparare i presepi e si inizia a pensare ai regali da fare. Dunque, tutto viene travolto da uno spirito diverso e, anche se negli ultimi tempi, si inizia a pensare al Natale molto prima dell'8 dicembre, questa rimane la data che dà inizio ai festeggiamenti. Per le strade di Roma, nel giorno di festa di oggi sono stati vari gli appuntamenti che hanno attirato l'attenzione di romani e turisti. L'omaggio di Papa Leone. Come da tradizione, piazza di Spagna ha accolto papa Leone XIV, il quale per la prima volta dalla sua proclamazione, ha reso omaggio alla Colonna dell'Immacolata Concezione.

