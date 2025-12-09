Roma caput mundi della diplomazia e della pace | il ritorno della centralità della Capitale col governo Meloni
Roma è tornata a essere capitale mondiale della diplomazia e della pace. E’ questa la constatazione di un 2025 duro e difficile, che ha visto acuirsi e poi fortunatamente interrompere il conflitto in Medioriente e che vede ancora in corso quello di Kiev. Ma la nostra capitale, e per una serie di ragioni diverse, ha riacquisito prestigio e credibilità. Gli incontri di queste ore con Volodimir Zelensky non sono un fatto isolato. I fatti e gli incontri. Roma è stata sede di incontri cruciali nei passaggi diplomatici tuttora in corso. I funerali di Papa Francesco, ad esempio, sono stati l’occasione per ricomporre le divisioni del mondo occidentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Roma con gli occhi degli altri: così la Città eterna non è più Caput Mundi
Roma Caput Cinema: storia e origini del Festival
Roma Caput Cinema: storia e origini della Festa
TEAM VANNACCI CAPUT MUNDI - ROMA - facebook.com Vai su Facebook
Iran, Vance e non solo: Roma torna caput mundi. Ma ora consolidiamo questa ritrovata centralità - In un momento di confusione globale, in cui ogni giorno si rincorrono annunci, minacce, smentite, provvedimenti bizzarri, c'è forse un barlume di speranza per il nostro Paese: la centralità di Roma e ... Come scrive affaritaliani.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it