Roma caput mundi della diplomazia e della pace | il ritorno della centralità della Capitale col governo Meloni

Secoloditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma è tornata a essere capitale mondiale della diplomazia e della pace. E’ questa la constatazione di un 2025 duro e difficile, che ha visto acuirsi e poi fortunatamente interrompere il conflitto in Medioriente e che vede ancora in corso quello di Kiev. Ma la nostra capitale, e per una serie di ragioni diverse, ha riacquisito prestigio e credibilità. Gli incontri di queste ore con Volodimir Zelensky non sono un fatto isolato. I fatti e gli incontri. Roma è stata sede di incontri cruciali nei passaggi diplomatici tuttora in corso. I funerali di Papa Francesco, ad esempio, sono stati l’occasione per ricomporre le divisioni del mondo occidentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

roma caput mundi della diplomazia e della pace il ritorno della centralit224 della capitale col governo meloni

© Secoloditalia.it - Roma “caput mundi” della diplomazia e della pace: il ritorno della centralità della Capitale col governo Meloni

Roma con gli occhi degli altri: così la Città eterna non è più Caput Mundi

Roma Caput Cinema: storia e origini del Festival

Roma Caput Cinema: storia e origini della Festa

Iran, Vance e non solo: Roma torna caput mundi. Ma ora consolidiamo questa ritrovata centralità - In un momento di confusione globale, in cui ogni giorno si rincorrono annunci, minacce, smentite, provvedimenti bizzarri, c'è forse un barlume di speranza per il nostro Paese: la centralità di Roma e ... Come scrive affaritaliani.it