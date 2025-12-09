Roma è tornata a essere capitale mondiale della diplomazia e della pace. E’ questa la constatazione di un 2025 duro e difficile, che ha visto acuirsi e poi fortunatamente interrompere il conflitto in Medioriente e che vede ancora in corso quello di Kiev. Ma la nostra capitale, e per una serie di ragioni diverse, ha riacquisito prestigio e credibilità. Gli incontri di queste ore con Volodimir Zelensky non sono un fatto isolato. I fatti e gli incontri. Roma è stata sede di incontri cruciali nei passaggi diplomatici tuttora in corso. I funerali di Papa Francesco, ad esempio, sono stati l’occasione per ricomporre le divisioni del mondo occidentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma “caput mundi” della diplomazia e della pace: il ritorno della centralità della Capitale col governo Meloni