Roma caput mundi con buona pace di chi non lo accetta

Sembra evidente che, per amore di campanile, ciascuno dei capi di Stato in qualche modo coinvolti nei conflitti, che stanno affliggendo il mondo, stanno facendo il possibile e tentando l'impossibile perché i summit cosmopoliti organizzati ad horas oramai da tempo, si svolgano nello stato che ciascuno di loro presiede. Certamente quella politica ha una sua ragion d'essere, sia nell'immediato sia per le aspettative generate, per quello che possono valere. Lo zoccolo duro delle trattative in corso è proprio questo: l'aleatorietà che rivelano le intese che risultano già a poche ore dalla comunicazione delle stesse al mondo attraverso i vari sistemi di informazione.