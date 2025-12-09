Roma caput mundi con buona pace di chi non lo accetta
Sembra evidente che, per amore di campanile, ciascuno dei capi di Stato in qualche modo coinvolti nei conflitti, che stanno affliggendo il mondo, stanno facendo il possibile e tentando l’impossibile perché i summit cosmopoliti organizzati ad horas oramai da tempo, si svolgano nello stato che ciascuno di loro presiede. Certamente quella politica ha una sua ragion d’essere, sia nell’immediato sia per le aspettative generate, per quello che possono valere. Lo zoccolo duro delle trattative in corso è proprio questo: l’aleatorietà che rivelano le intese che risultano già a poche ore dalla comunicazione delle stesse al mondo attraverso i vari sistemi di informazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Roma con gli occhi degli altri: così la Città eterna non è più Caput Mundi
Roma Caput Cinema: storia e origini del Festival
Roma Caput Cinema: storia e origini della Festa
TEAM VANNACCI CAPUT MUNDI - ROMA - facebook.com Vai su Facebook
Torneo internazionale Roma caput mundi. Titani ko a un passo dalla finale - La Nazionale Under 18 di San Marino non accede alla finale del torneo Roma Caput Mundi, perdendo ai rigori contro il Markham. Scrive ilrestodelcarlino.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it