Roma Capitale gaffe social | sul gruppo WhatsApp compaiono due messaggi ‘misteriosi’

Il gruppo WhatsApp ufficiale di Roma Capitale, un canale fondamentale per comunicazioni su mobilità e servizi, è stato protagonista di un episodio curioso. Nelle ultime ore, sono apparsi due messaggi misteriosi che hanno attirato l’attenzione degli utenti, sollevando curiosità e interrogativi sulla gestione delle comunicazioni ufficiali.

Il gruppo WhatsApp ufficiale di Roma Capitale, utilizzato regolarmente per informare cittadini e pendolari su mobilità, lavori stradali e aggiornamenti di servizio, nelle ultime ore è finito al centro di un piccolo caso curioso a causa di una gaffe. Dopo un normale aggiornamento informativo, nel canale sono apparsi due messaggi inaspettati che non potevano far altro che sorprendere tutti gli iscritti. Nulla di grave, però: una svista durata pochi secondi, che non è passata inosservata. Ma cosa è successo davvero? Leggi anche: — Metropolitana di Roma, dopo la gaffe si cercano traduttori professionali: ‘Insieme possiamo fare una figura migliore’ Roma Capitale: la gaffe divertente sulla chat del gruppo WhatsApp. 🔗 Leggi su Funweek.it

