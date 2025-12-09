Roma aspetta Zelensky | gli incontri con il papa e Meloni

Roma si prepara ad accogliere Zelensky con incontri previsti con il Papa e con Meloni. Alle 9.30 a Castel Gandolfo e alle 15.30 a Palazzo Chigi, si svolgeranno le occasioni di dialogo e confronto, sottolineando l'importanza delle relazioni diplomatiche e del sostegno internazionale in questo momento.

Alle 9.30 a Castel Gandolfo, alle 15.30 a Palazzo Chigi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roma aspetta Zelensky: gli incontri con il papa e Meloni

Approfondisci con queste news

Venite a vivere l’accensione del Natale a Roma! Alle 18.30 Piazza del Popolo si illumina: l’albero e le luci di via del Corso aprono ufficialmente le feste nel cuore della città. Roma vi aspetta! - facebook.com Vai su Facebook

Venite a vivere l’accensione del Natale a Roma! Alle 18.30 Piazza del Popolo si illumina: l’albero e le luci di via del Corso aprono ufficialmente le feste nel cuore della città. Roma vi aspetta! Vai su X

Ucraina-Russia, Zelensky oggi a Roma: l'incontro con il Papa, poi vede la premier Meloni - Il presidente ucraino andrà in mattinata a Castel Gandolfo per un faccia a faccia alle 9. Lo riporta msn.com