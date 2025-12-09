Roma aspetta Zelensky | gli incontri con il papa e Meloni

Roma si prepara ad accogliere Zelensky con incontri previsti con il Papa e con Meloni. Alle 9.30 a Castel Gandolfo e alle 15.30 a Palazzo Chigi, si svolgeranno le occasioni di dialogo e confronto, sottolineando l'importanza delle relazioni diplomatiche e del sostegno internazionale in questo momento.

Alle 9.30 a Castel Gandolfo, alle 15.30 a Palazzo Chigi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

