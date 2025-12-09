Roma 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro Jonio Indaga la Procura

Affaritaliani.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro jonio indaga la procura

© Affaritaliani.it - Roma, 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro Jonio. Indaga la Procura

Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne

Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni

Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni

roma 23enne violentata treRoma, 23enne violentata da tre uomini all'uscita della stazione metro Jonio. Inchiesta della Procura - La giovane sarebbe stata fermata da tre uomini: mentre due la tenevano ferma, il terzo la violentava. Come scrive roma.corriere.it