Roma 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro Jonio Indaga la Procura
Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti.
Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
La madre di Mark Samson, Nosr Manlapaz, non andrà in carcere nonostante abbia aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula, la 23enne uccisa a Roma e gettata in un dirupo dentro una valigia. Per lei due anni per occultamento di cadavere, pena patt - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23enne violentata da tre uomini all'uscita della stazione metro Jonio. Inchiesta della Procura - La giovane sarebbe stata fermata da tre uomini: mentre due la tenevano ferma, il terzo la violentava.
