Roma 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro Jonio Inchiesta della Procura
Una giovane di 23 anni è stata vittima di violenza fuori dalla metro Jonio a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini l’avrebbero fermata: due la trattenevano mentre il terzo la aggrediva. La Procura ha aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili.
Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
