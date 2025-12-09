Roma 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro Jonio Inchiesta della Procura

Una giovane di 23 anni è stata vittima di violenza fuori dalla metro Jonio a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini l’avrebbero fermata: due la trattenevano mentre il terzo la aggrediva. La Procura ha aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili.

La giovane sarebbe stata fermata da tre uomini: mentre due la tenevano ferma, il terzo la violentava.

