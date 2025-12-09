Roma 23enne stuprata da 3 africani all' uscita delle metro
Ancora un caso di stupro nelle nostre città. Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L'allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte del 7 dicembre dal personale dell'ospedale Pertini. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per fare piena luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
La madre di Mark Samson, Nosr Manlapaz, non andrà in carcere nonostante abbia aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula, la 23enne uccisa a Roma e gettata in un dirupo dentro una valigia. Per lei due anni per occultamento di cadavere, pena patt - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23enne denuncia: stuprata da tre uomini all'uscita della metro - Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio della Metro, a Roma. Da msn.com
