Ancora un caso di stupro nelle nostre città. Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L'allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte del 7 dicembre dal personale dell'ospedale Pertini. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per fare piena luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, 23enne stuprata da 3 africani all'uscita delle metro