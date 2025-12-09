Roma 23enne denuncia violenza fuori dalla metro Jonio | Erano tre uomini due mi tenevano ferma

Una giovane donna di 23 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza fuori dalla metro Jonio a Roma, dove tre uomini l'avrebbero aggredita, fermandola e minacciandola. L'episodio si aggiunge a un altro caso simile avvenuto nel quartiere di Tor Tre Teste lo scorso ottobre, alimentando rabbia e preoccupazione per la diffusione della violenza di genere nella capitale.

Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne

Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni

La madre di Mark Samson, Nosr Manlapaz, non andrà in carcere nonostante abbia aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula, la 23enne uccisa a Roma e gettata in un dirupo dentro una valigia. Per lei due anni per occultamento di cadavere, pena patt - facebook.com Vai su Facebook

