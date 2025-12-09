Roma 23enne denuncia violenza fuori dalla metro Jonio | Erano tre uomini due mi tenevano ferma
Una giovane donna di 23 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza fuori dalla metro Jonio a Roma, dove tre uomini l'avrebbero aggredita, fermandola e minacciandola. L'episodio si aggiunge a un altro caso simile avvenuto nel quartiere di Tor Tre Teste lo scorso ottobre, alimentando rabbia e preoccupazione per la diffusione della violenza di genere nella capitale.
Lo scorso ottobre un'altra giovane donna è stata vittima di violenza di gruppo nel quartiere di Tor Tre Teste: rabbia, tristezza e paura per la piaga della violenza di genere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
