Roma 23enne denuncia | Io stuprata fuori da metro Jonio
Una ragazza di 23 anni, cittadina italiana, ha denunciato ai carabinieri di essere stata stuprata fuori dalla fermata della metropolitana Jonio, nella zona di Conca d’Oro a Roma. Secondo il racconto della 23enne, al vaglio degli investigatori coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, tre persone, probabilmente nordafricani, l’avrebbero violentata all’uscita della stazione della metropolitana: due l’avrebbero immobilizzata, uno l’avrebbe poi violentata. La vittima è arrivata in ospedale dove ha dato l’allarme. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
La madre di Mark Samson, Nosr Manlapaz, non andrà in carcere nonostante abbia aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula, la 23enne uccisa a Roma e gettata in un dirupo dentro una valigia. Per lei due anni per occultamento di cadavere, pena patt - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23enne denuncia: stuprata da tre uomini all'uscita della metro - Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio della Metro, a Roma. Scrive rainews.it
