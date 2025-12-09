Roma 23enne denuncia | Io stuprata fuori da metro Jonio

Una ragazza di 23 anni, cittadina italiana, ha denunciato ai carabinieri di essere stata stuprata fuori dalla fermata della metropolitana Jonio, nella zona di Conca d’Oro a Roma. Secondo il racconto della 23enne, al vaglio degli investigatori coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, tre persone, probabilmente nordafricani, l’avrebbero violentata all’uscita della stazione della metropolitana: due l’avrebbero immobilizzata, uno l’avrebbe poi violentata. La vittima è arrivata in ospedale dove ha dato l’allarme. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

