Roma 23enne denuncia | Io stuprata da tre uomini fuori dalla metro Jonio
I carabinieri stanno indagando su una violenza sessuale avvenuta, nella giornata di sabato, fuori dalla metro B Jonio, a Roma. Una 23enne, secondo quanto anticipato da La Repubblica, ha denunciato di essere stata violentata da tre persone. Si tratterebbe di tre cittadini extracomunitari. Le indagini sono in corso. La dinamica: l'aggressione a mezzanotte. La giovane, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stata aggredita intorno a mezzanotte, all'uscita della fermata, a quell'ora deserta, del quadrante nord-est. Tre uomini l'hanno fermata a pochi passi dalla stazione metro della linea B.
Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
La madre di Mark Samson, Nosr Manlapaz, non andrà in carcere nonostante abbia aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula, la 23enne uccisa a Roma e gettata in un dirupo dentro una valigia. Per lei due anni per occultamento di cadavere, pena patt - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23enne denuncia: "Io stuprata fuori da metro Jonio" - Una ragazza di 23 anni, cittadina italiana, ha denunciato ai carabinieri di essere stata stuprata fuori dalla fermata della metropolitana Jonio, nella zona di ...
