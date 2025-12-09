Roma 23enne denuncia | Io stuprata da tre uomini fuori dalla metro Jonio

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri stanno indagando su una violenza sessuale avvenuta, nella giornata di sabato, fuori dalla metro B Jonio, a Roma. Una 23enne, secondo quanto anticipato da La Repubblica, ha denunciato di essere stata violentata da tre persone. Si tratterebbe di tre cittadini extracomunitari. Le indagini sono in corso. La dinamica: l’aggressione a mezzanotte. La giovane, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stata aggredita intorno a mezzanotte, all’uscita della fermata, a quell’ora deserta, del quadrante nord-est. Tre uomini l’hanno fermata a pochi passi dalla stazione metro della linea B. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito da un’auto: in codice rosso un 23enne

Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni

Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni

roma 23enne denuncia ioRoma, 23enne denuncia: “Io stuprata fuori da metro Jonio” - Una ragazza di 23 anni, cittadina italiana, ha denunciato ai carabinieri di essere stata stuprata fuori dalla fermata della metropolitana Jonio, nella zona di ... msn.com scrive