Roma 23enne denuncia | Io stuprata da tre uomini fuori dalla metro Jonio

I carabinieri stanno indagando su una violenza sessuale avvenuta, nella giornata di sabato, fuori dalla metro B Jonio, a Roma. Una 23enne, secondo quanto anticipato da La Repubblica, ha denunciato di essere stata violentata da tre persone. Si tratterebbe di tre cittadini extracomunitari. Le indagini sono in corso. La dinamica: l’aggressione a mezzanotte. La giovane, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stata aggredita intorno a mezzanotte, all’uscita della fermata, a quell’ora deserta, del quadrante nord-est. Tre uomini l’hanno fermata a pochi passi dalla stazione metro della linea B. 🔗 Leggi su Open.online