Rogo a Torino | intossicati e 2 ustionati

Un incendio si è verificato in un edificio di cinque piani a Torino, causando due persone ustionate e diverse altre intossicate dal fumo. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio, mentre i soccorritori hanno prestato assistenza ai coinvolti. La dinamica dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

8.15 Due persone ustionate e diverse altre intossicate dal fumo nell'ìncendio di edificio di 5 piani a Torino. Le fiamme sono divampate nelle cantine per poi estendersi verso l'alto. Sgomberato l'intero stabile. Fiamme circoscritte, ora si cercano le cause. Tra gli intossicati anche dei bambini. I due ustionati, al viso e agli arti, sono una donna di 55 anni e un giovane di 25. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

