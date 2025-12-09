Rodolfi Mansueto debutta nella nuova stagione di MasterChef

Parmatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy Rodolfi Mansueto entra ufficialmente nella nuova stagione di MasterChef Italia, dall’11 dicembre 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e sempre disponibile on demand, portando all’interno del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica