Parmatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rodolfi Mansueto fa il suo debutto nella nuova stagione di MasterChef Italia, in onda dall’11 dicembre 2025 su Sky e NOW. L’ingresso di Mansueto arricchisce il talent culinario, disponibile anche on demand, grazie alla collaborazione tra Sky Brand Solutions, Sky Media e Endemol Shine Italy. La stagione promette emozioni e sfide gastronomiche coinvolgenti per i concorrenti.

Rodolfi Mansueto debutta nella nuova stagione di MasterChef

