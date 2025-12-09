Rodolfi Mansueto debutta nella nuova stagione di MasterChef
Rodolfi Mansueto fa il suo debutto nella nuova stagione di MasterChef Italia, in onda dall’11 dicembre 2025 su Sky e NOW. L’ingresso di Mansueto arricchisce il talent culinario, disponibile anche on demand, grazie alla collaborazione tra Sky Brand Solutions, Sky Media e Endemol Shine Italy. La stagione promette emozioni e sfide gastronomiche coinvolgenti per i concorrenti.
Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy Rodolfi Mansueto entra ufficialmente nella nuova stagione di MasterChef Italia, dall’11 dicembre 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e sempre disponibile on demand, portando all’interno del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
