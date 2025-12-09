Roccasecca fiera del Natale

La Fiera di Natale di Roccasecca Scalo torna domenica 14 dicembre, offrendo un'ampia selezione di bancarelle con prodotti per ogni esigenza. Un evento tradizionale che anima il borgo in un'atmosfera festiva, con articoli per la casa, abbigliamento, oggettistica e molto altro, invitando la comunità a vivere il clima natalizio.

