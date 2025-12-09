Roberto Saviano contro Zerocalcare | Nessuno di noi è puro

Durante l'edizione di Più libri più liberi, Roberto Saviano ha rivolto dure critiche a Zerocalcare, sottolineando come nessuno sia privo di difetti. La contestazione, emersa dal palco di Repubblica Robinson, ha suscitato attenzione nel panorama culturale, mettendo in discussione le caratteristiche e le posizioni di entrambi gli autori.

Roberto Saviano contro Zerocalcare. Dal palco di Repubblica Robinson nell’edizione di Più libri più liberi lo scrittore critica il fumettista. Che prima ha firmato la lettera appello contro la scelta dell’ Aie di ospitare la casa editrice di ispirazione nazifascista e poi ha deciso di rinunciare alla Nuvola. «Che cosa bizzarra sentirsi puri dicendo io non vengo a condividere uno spazio e poi lavorare per le multinazionali che combinano disastri sindacali. Anche io vivo questa contraddizione che mi lacera. Per questo non mi sento puro e cerco di capire come agire al meglio». Il riferimento è alla serie Netflix del fumettista. 🔗 Leggi su Open.online

