Roberto Palumbo è stato sospeso. La Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo interno e ha attivato l'ufficio di disciplina nei confronti del primario di nefrologia dell'ospedale. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la salute dei cittadini»

Roma, primario del Sant'Eugenio arrestato per corruzione legata alla gestione dei pazienti in dialisi: Giovedì 4 dicembre gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato hanno arrestato Roberto Palumbo, primario del reparto di Nefrologia e dialisi dell'osp

Storia tremenda quella che ha travolto il primario di Nefrologia del Sant'Eugenio di Roma. Secondo le accuse, Roberto Palumbo dirottava i pazienti verso cliniche amiche in cambio di tangenti e benefici. Un metodo criminale a danno di malati e sanità pubblic

