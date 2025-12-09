Roberto Palumbo sospeso dall' Asl aperto un fascicolo | Non faremo sconti a nessuno ma senza rischiare la salute dei cittadini

Leggo.it | 9 dic 2025

Roberto Palumbo è stato sospeso. La Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo interno e ha attivato l'ufficio di disciplina nei confronti del primario di nefrologia dell'ospedale. 🔗 Leggi su Leggo.it

Corruzione: arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Intascava mazzetta da imprenditore”

Ospedale Sant'Eugenio di Roma, il primario Roberto Palumbo arrestato. «Stava intascando una mazzetta»

Arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant'Eugenio a Roma: accusa di corruzione per le tangenti

