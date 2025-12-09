Roberto Palumbo l’Asl apre fascicolo e sospende il primario arrestato per corruzione

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro il dottor Roberto Palumbo, agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, si è attivata l’Azienda sanitaria locale Roma 2, di cui era componente del comitato etico. Il 5 dicembre è scattata la sospensione obbligatoria dal servizio nei confronti del primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio. La Azienda sanitaria ha aperto un fascicolo interno e attivato l’ufficio di disciplina: con una nota ha espresso “piena fiducia nel lavoro degli inquirenti”, garantendo “ogni supporto necessario per favorire il rapido accertamento del caso”. Si è fatto sentire anche l’Ordine dei medici: “Se i fatti risulteranno confermati, è l’intera categoria medica ad essere parte lesa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

roberto palumbo l8217asl apre fascicolo e sospende il primario arrestato per corruzione

© Ilfattoquotidiano.it - Roberto Palumbo, l’Asl apre fascicolo e sospende il primario arrestato per corruzione

Corruzione: arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Intascava mazzetta da imprenditore”

Ospedale Sant'Eugenio di Roma, il primario Roberto Palumbo arrestato. «Stava intascando una mazzetta»

Arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant'Eugenio a Roma: accusa di corruzione per le tangenti

roberto palumbo l8217asl apreRoberto Palumbo, la «rockstar della nefrologia» nel reparto su misura: la srl per coprire le tangenti, l'arresto. «Da fuori continuerebbe a comandare» - Arrestato il nefrologo Roberto Palumbo: più potente che autorevole, più sponsorizzato che referenziato, il professionista viene da lontano. Come scrive msn.com