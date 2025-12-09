Roberto Palumbo l’Asl apre fascicolo e sospende il primario arrestato per corruzione
Contro il dottor Roberto Palumbo, agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, si è attivata l’Azienda sanitaria locale Roma 2, di cui era componente del comitato etico. Il 5 dicembre è scattata la sospensione obbligatoria dal servizio nei confronti del primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio. La Azienda sanitaria ha aperto un fascicolo interno e attivato l’ufficio di disciplina: con una nota ha espresso “piena fiducia nel lavoro degli inquirenti”, garantendo “ogni supporto necessario per favorire il rapido accertamento del caso”. Si è fatto sentire anche l’Ordine dei medici: “Se i fatti risulteranno confermati, è l’intera categoria medica ad essere parte lesa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Corruzione: arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Intascava mazzetta da imprenditore”
Ospedale Sant'Eugenio di Roma, il primario Roberto Palumbo arrestato. «Stava intascando una mazzetta»
Arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant'Eugenio a Roma: accusa di corruzione per le tangenti
Oggi si riunirà in via strordinaria il collegio di disciplina per la sospensione di Roberto Palumbo, arrestato in flagranza di reato mentre instascava tremila euro in contanti Tra gli aspetti sui quali dovranno fare luce gli investigatori in sede d'indagine c'è capire se - facebook.com Vai su Facebook
#Roma L'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il primario di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, Roberto Palumbo, ora ai domiciliari. Arrestato anche l’imprenditore Maurizio Terra. 12 gli indagati. Di @elenapababaloni #GR1 Vai su X
Roberto Palumbo, la «rockstar della nefrologia» nel reparto su misura: la srl per coprire le tangenti, l'arresto. «Da fuori continuerebbe a comandare» - Arrestato il nefrologo Roberto Palumbo: più potente che autorevole, più sponsorizzato che referenziato, il professionista viene da lontano. Come scrive msn.com
