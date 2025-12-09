Roberto Palumbo il ?sistema? del primario da tremila euro a paziente | Batteva cassa di continuo
L'articolo analizza il sistema messo in atto da Roberto Palumbo e Maurizio Terra, coinvolti in un’indagine per presunti illeciti legati a pratiche abusive nel settore sanitario. Attraverso le dichiarazioni di Terra, emerge un quadro di modalità operative che generano sospetti sulla trasparenza e legalità delle attività svolte.
«Batteva cassa continuamente», così l?imprenditore Maurizio Terra, arrestato giovedì insieme a Roberto Palumbo, ha raccontato al gip come funzionasse il sistema e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
