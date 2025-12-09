Roberto Palumbo cosa sappiamo del caso del primario di Nefrologia arrestato a Roma
Continuano a emergere nuovi dettagli sullo scandalo che ha coinvolto Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato in flagranza e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una mazzetta da tremila euro dall'imprenditore Maurizio Terra. Per entrambi il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo le accuse, il dottore riceveva mazzette a cadenza mensile, come fossero uno stipendio. Il medico, si legge nell’ordinanza, gestiva “un meccanismo oliato che andava avanti da anni. Un sistema di smistamento pazienti dializzati con regole precise”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
