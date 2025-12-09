Roberto Palumbo cosa sappiamo del caso del primario di Nefrologia arrestato a Roma

Tg24.sky.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano a emergere nuovi dettagli sullo scandalo che ha coinvolto Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato in flagranza e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una mazzetta da tremila euro dall'imprenditore Maurizio Terra. Per entrambi il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo le accuse, il dottore riceveva mazzette a cadenza mensile, come fossero uno stipendio. Il medico, si legge nell’ordinanza, gestiva “un meccanismo oliato che andava avanti da anni. Un sistema di smistamento pazienti dializzati con regole precise”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

roberto palumbo cosa sappiamo del caso del primario di nefrologia arrestato a roma

© Tg24.sky.it - Roberto Palumbo, cosa sappiamo del caso del primario di Nefrologia arrestato a Roma

Approfondisci con queste news

roberto palumbo cosa sappiamoDalle preferenze sui pazienti dimessi alle pressioni sulle cliniche private: cosa emerge dalle accuse contro Roberto Palumbo e dai primi… - Dalle preferenze sui pazienti dimessi alle pressioni sulle cliniche private: cosa emerge dalle accuse contro Roberto Palumbo e dai primi riscontri ... novella2000.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roberto Palumbo Cosa Sappiamo