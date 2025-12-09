Roberto Menichetti nuovo direttore creativo di Turnbull & Asser
Turnbull & Asser, marchio britannico attivo nel settore dell’abbigliamento e degli accessori di lusso, ha annunciato la nomina dell’italiano Roberto Menichetti come nuovo direttore creativo del marchio, che fondato nel 1885 a Londra ha vestito diversi personaggi illustri, reali e immaginari, da Winston Churchill a re Carlo III, fino a Charlie Chaplin e James Bond. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Turnbull & Asser (@turnbullasser) Chi è Roberto Menichetti. Nato negli Stati Uniti e cresciuto in Italia, Menichetti ha iniziati la sua carriera a Parigi al fianco di Claude Montana, prima di entrare a far parte del Gruppo Finanziario Tessile, all’epoca leader nella gestione delle licenze per maison come Valentino e Armani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
