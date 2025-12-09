Roberto Fico proclamato presidente della Regione Campania | Etica pubblica restiamo uniti

Ilmattino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il giorno della proclamazione del nuovo governatore campano. Roberto Fico si è recato stamattina presso l?ufficio centrale regionale della Corte di Appello per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

roberto fico proclamato presidente della regione campania etica pubblica restiamo uniti

© Ilmattino.it - Roberto Fico proclamato presidente della Regione Campania: «Etica pubblica, restiamo uniti»

Contenuti che potrebbero interessarti

roberto fico proclamato presidenteRoberto Fico Presidente della Regione Campania, domani la proclamazione ufficiale in Corte d’Appello - Domani, martedì 9 dicembre 2025, con una cerimonia ufficiale presso il Tribunale di Napoli, Roberto Fico sarà formalmente proclamato Presidente della Regione Campania, dopo la sua elezione con circa i ... Segnala irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Fico Proclamato Presidente