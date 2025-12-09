Roberto Fico proclamato presidente della Regione Campania | Etica pubblica restiamo uniti Terrà per sé la delega alla Sanità

Ilmattino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il giorno della proclamazione del nuovo governatore campano. Roberto Fico si è recato stamattina presso l?ufficio centrale regionale della Corte di Appello per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

roberto fico proclamato presidente della regione campania etica pubblica restiamo uniti terr224 per s233 la delega alla sanit224

© Ilmattino.it - Roberto Fico proclamato presidente della Regione Campania: «Etica pubblica, restiamo uniti». Terrà per sé la delega alla Sanità

Altri contenuti sullo stesso argomento

roberto fico proclamato presidenteRoberto Fico proclamato presidente della Regione Campania - Roberto Fico si è recato stamattina presso l’ufficio centrale regionale della Corte di Appello ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roberto Fico Proclamato Presidente