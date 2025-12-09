Roberto Fico proclamato presidente della Regione Campania | cerimonia alla Corte di Appello di Napoli

Roberto Fico è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Campania dall’Ufficio elettorale della Corte di Appello di Napoli. La cerimonia si è svolta questa mattina, martedì 9 dicembre, nell’Auditorium del Palazzo di Giustizia, alla presenza della compagna Yvonne De Rosa e di numerosi esponenti politici del M5S e del Partito Democratico, che hanno accolto l’annuncio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

